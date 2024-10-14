Тюменским семьям предлагают отметить в "Менделеевке" День анимации

В областной библиотеке имени Менделеева 19 октября пройдет второе занятие сезона студии досуга "Семья+". В этот раз оно будет посвящено Международному дню анимации.

С 12:00 до 18:00 родители с детьми смогут провести время весело и познавательно. Программу откроет игровая анимационная программа "Щенячий патруль". Она пройдет в холле первого этажа.

В 13:00 начнется творческий квест "Я создаю мультфильм", на которой мальчишкам и девчонкам от 4 до 7 лет будет предложено создать короткий фильм с помощью песочной анимации.

В это же время ребят от 6 лет с родителями приглашают на семейный квест "Пойми меня". В программе логические, творческие, аудио и видео задания, направленные на сплочение семьи.

В 14:00 стартует мастер-класс по росписи пряников. Кроме того, с 13:00 до 15:00 в читальном зале на первом этаже юные участники студии смогут насладиться любимыми мультфильмами.

С 15:00 до 18:00 взрослым и детям будет предложено поиграть в настольные игры от "Мосигры".

Вход на мероприятие бесплатный. Обязательна предварительная запись по телефону: + 7 (3452) 565-300 (доб. 3061, 3062). Количество мест ограничено.