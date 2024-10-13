В Тюменской области активно применяют БВС для обследования территорий

Для контроля за соблюдением обязательных требований земельного законодательства аэрофотосъемка местности проводится с использованием беспилотного оборудования. На балансе Управления Росреестра по Тюменской области находится два беспилотных воздушных судна.

За 9 месяцев 2024 года БВС осуществлено 39 вылетов. Количество земельных участков, расположенных на обследованной БВС территории в 2 467 га, составило 5 075 единиц.

Всего с начала применения в деятельности управления БВС (с июня 2023 года) совершено 70 полетов. Площадь территорий, обследованных с их помощью, составила 4 994 га. Количество земельных участков, расположенных на обследованной БВС территории, составило 6 883 ед., сообщает Мегатюмень.

– В рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" в текущем году продолжаются мероприятия по осуществлению "Невидимого надзора", в ходе которых полномочия осуществляются преимущественно без взаимодействия с владельцами земельных участков путем анализа имеющихся в общедоступных сервисах данных, – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Надежда Киселева.