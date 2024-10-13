В тюменском "Роднике" появилось новое оборудование

В физиотерапевтическом отделении "Областного реабилитационного центра "Родник" появилась новая многофункциональная водолечебная ванна "ГОЛЬФСТРИМ".

Она используется для проведения подводного струевого душ-массажа, а также для гидротерапевтических процедур за счет дополнительных опций — аэромассажа, хромотерапии и подводного гидромассажа.

На тело пациента воздействуют направленные струи воды различной формы и силы и воздушные пузырьки, а хромотерапия добавляет свет широкой цветовой гаммы.

"Высокая эффективность водолечения достигается за счет расслабления пациента, находящего в воде в комфортной температуре, снятия спазмов и мышечного напряжения, — пояснила заместитель по лечебно-оздоровительной работе реабилитационного центра Елена Ламанова. — Мы назначаем процедуру детям с ДЦП, сколиозом, остеохондрозом и ВСД".

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).