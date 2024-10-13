Рекорд по предоставлению платных услуг побит в Тюменской области

По данным Росстата, на месяц тюменцы получили платных услуг на сумму 16 млрд 902,7 млн рублей. Показатель августа оказался самым высоким в 2023 и 2024 году, за год он вырос на 7,1%.

Всего за восемь месяцев граждане потратили на услуги 127 млрд 224,5 млн рублей, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Исходя из официальной численности населения средний чек каждого жителя - более 9,8 тыс. рублей в месяц.

Отметим, что динамика оборота платных услуг в Тюменской области выше общероссийской: в стране прирост за январь-август составил 3,6%, в августе — 2%.

По данным Тюменьстата, по-прежнему больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем они подорожали на 36,3%. Цены на услуги ЖКХ и аренды квартир увеличились на 9,6%, правовые — на 8,2%.

6,2% прибавили в цене телекоммуникационные и образовательные услуги. Меньше всего изменились расценки на бытовые (4,4%), медицинские услуги (2,6%), а также организаций культуры (0,9%).

Только услуги пассажирского транспорта подешевели, согласно официальной статистике — на 1%, сообщает Вслух.ру.