В Госдуме высоко оценили сухие супы для СВО из Заводоуковска

Через депутата Госдумы Ивана Квитку заводоуковцы попросили снять пробу со всех блюд, которые они сами готовят для военнослужащих на передовой, и поделиться мнением о качестве. В солдатском меню - сухие супы, каши, чай, пастила из свежих ягод и фруктов. Посылку из Заводоуковска Иван Квитка доставил коллегам в Москву.



Члены комитета по обороне Государственной Думы РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и генерал-лейтенант Андрей Гурулев высоко оценили продукцию, которую производят волонтеры из Заводоуковска для СВО.

В составе супового набора - сушеные капуста, морковь, свекла, картофель, лук, чеснок, томаты, зелень. Достаточно залить его кипятком и добавить банку тушенки - получается горячий сытный обед в полевых условиях.

"У наших ребят, которые служат и защищают Родину, все есть: и питание, и одежда, и оружие. Но всегда хочется домашненькое, родное", - процитировал женщин из волонтерской группы Иван Квитка. Коллеги из Госдумы подтвердили: вкус действительно домашний, продукт качественный.

"Передайте всем, кто в этом деле принимает участие, наши слова сердечной благодарности", - отметил председатель комитета по обороне ГД Андрей Картаполов.



Сухие продукты, комплекты армейского душа изготавливают волонтеры сообщества "Поможем СВОим72 ZVD" при поддержке гранта губернатора Тюменской области, сообщает Тюменская линия.