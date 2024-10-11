Мотивационный форум для подростков проведут в Тюмени 27 октября

В Тюмени 27 октября пройдет Rocket Forum: Мотивационный форум для подростков.

Rocket Forum начнет свою работу в 11:00 в Тюменском технопарке. ДО 16:30 участников мероприятия ждет пять с половиной часов познавательных и развлекательных активностей: мотивационные лекции от психологов и людей, увлеченных своих делом, мастер-классы, профориентационные тесты и игры, индивидуальные консультации. Участие в форуме бесплатное.

Rocket Forum за годы своего проведения стал ярким городским событием, которого в Тюмени ждут с нетерпением. Причина такой популярности в том, что организаторам мотивационного форума для подростков и их родителей удалось объединить в рамках одного мероприятия приятное времяпрепровождение и пользу для развития.

"В первую очередь ждем на форуме тех, ради кого он и был задуман, – юношей и девушек от тринадцати лет и старше, а также родителей, которые стремятся выстраивать со своими взрослеющими детьми теплые, поддерживающие и доверительные отношения. Подросткам форум поможет лучше узнать себя и сильные стороны своей личности, раскрыть таланты и понять, к чему стремиться и в каком направлении развиваться, а родителям даст уверенность в том, что сложности подросткового периода временные и всё обязательно будет хорошо!" – рассказывает организатор мотивационного форума для подростков, руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Каждый участник форума, независимо от возраста, сможет найти занятие по интересам и посетить следующие площадки:

• мотивационные лекции для подростков, спикерами которых выступят выдающиеся личности, достигшие успехов в различных сферах деятельности и готовые делиться с подростками своими взглядами на жизнь, секретами профессионального мастерства и полезными лайфхаками,

• семинары-тренинги от подростковых и семейных психологов для родителей, которые открыты новым знаниям и хотят изменить отношения со своими взрослеющими детьми в лучшую сторону,

• интерактивные площадки для подростков и родителей: мастерские по профориентации и развитию компетенций, способностей, талантов, финансовых навыков,

• мастер-классы, дающие возможность попробовать себя в новом деле,

• индивидуальные консультации с профильными специалистами: семейными и подростковыми психологами, арт-терапевтом, адвокатом и др.,

• благотворительные и экологические акции.

Ознакомиться с подробной программой мотивационного форума (спикерами и темами лекций для подростков и родителей, временем работы интерактивных секций, мастер-классов и индивидуальных консультаций) можно здесь.

Rocket Forum проводится бесплатно. Принять участие в нем могут не только жители Тюмени, но и соседних городов и других муниципалитетов. Нужна предварительная регистрация.