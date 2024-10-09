У тюменского "Ангажемента" 4 награды с театрального фестиваля

Молодёжный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко принял участие в международном театральном фестивале "Пермская Фантасмагория" со спектаклем "Вий. Легенда" (режиссёр – Ринат Кияков).
Актёры театра "Ангажемент" удостоены четырёх наград.
"Лучшая мужская роль" – Вячеслав Кузнецов за роль Хомы Брута, Философа.
"Лучшая женская роль второго плана" – Екатерина Зорина за роль Матери Хомы.
"Специальный приз жюри" – Юлия Шек за роль Панночки.
Также театр получил награду в номинации "Лучший актёрский ансамбль".
Фестиваль "Пермская Фантасмагория" – единственный в мире фестиваль, посвящённый постановкам по произведениям русских и зарубежных мистических авторов. В "Пермской Фантасмагории" приняли участие 16 театров из Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Екатеринбурга, Тюмени, Ставрополя, Перми.
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