Тюменские ветераны будут получать на 40 тысяч рублей больше на ремонт своих домов и квартир

Власти Тюмени увеличили с 200 до 240 тысяч рублей социальную выплату на ремонт жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и сократили периодичность получения льготы на год.

"Сумма социальной выплаты на ремонт жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны и (или) инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма увеличена с 200 тыс. руб. до 240 тыс. руб., а также сокращен показатель периодичности получения заявителем социальных выплат с 3 лет до 2 лет", - сообщили в администрации города.

Заявители могут компенсировать затраты на ремонт своего жилья и обеспечение жилых помещений централизованными или нецентрализованными (автономными) системами отопления, водо-, электро- и газоснабжения. Заявление и документы для получения социальной выплаты на ремонт жилого помещения можно подать при личном приеме в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени по адресу: ул. Урицкого, 28/1, каб. 5; в электронной форме через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru); по почте: 625036, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 62/4