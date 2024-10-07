Более 2 000 тюменцев отправятся на службу по призыву в осеннюю кампанию

В России 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе. Для прохождения военной службы по призыву Тюменская область направит более двух тысяч ребят-срочников, сообщает информационный центр правительства региона.

Представители Тюменской области будут проходить службу во всех родах и видах войск, в том числе в сухопутных, военно-космических силах, военно-морском флоте, ВДВ, РВСН, в войсках национальной гвардии, сообщил во время пресс-конференции военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

Более 20 человек из региона направят на службу в президентском полку.

Денежное довольствие военнослужащего по призыву варьируется от 2,5 до 10 тысяч рублей в зависимости от рода войск и климатических условий.