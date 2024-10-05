Ребенку после мототравмы помогли тюменские врачи

В травмпункте детского стационара ОКБ №2 спасли 10-летнего ребенка после мототравмы. При несоблюдении техники безопасности его нога попала в колесо мотоцикла.

Врачи обнаружили открытый краевой перелом пяточной таранной, большеберцовой кости левой нижней конечности и обширную рваную рану с дефектом мягких тканей. Пациента экстренно направили в операционную.

"Ввиду того, что дефект мягких тканей был обширный, приняли решение о проведении двухэтапной операции. Вначале произвели сшивание ахиллова сухожилия, после чего выполнена аутодермопластика местными тканями. После операции пациент получал антибактериальную и сосудистую терапию для скорейшего заживления раны. Через 2 недели мальчика выписали в удовлетворительном состоянии", - рассказал травматолог-ортопед детского стационара ОКБ №2 Александр Харлов.

Чтобы не допустить подобных происшествий, врачи рекомендуют соблюдать правила безопасности:

1. Питбайк не транспортное средство, а спортивный инвентарь и предназначен только для тренировок, участия в соревнованиях в специально отведённых местах;

2. Запрещено передвигаться на питбайках по дорогам общего пользования, а также по обочинам и тротуарам;

3. Передвижение на скутере и мопеде разрешено лицам, достигшим 16 лет, получившие водительское удостоверение категории "А1", категории "М";

4. Родители должны понимать, сможет ли ребенок в силу возраста и психофизических особенностей ориентироваться на дороге с интенсивным движением, им стоит регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах, сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).