Тюменки в десятке лидеров всероссийской военно-патриотической игры

Пятую военно-патриотическую игру "Девушки в погонах" посвятили 81-й годовщине Битвы за Москву. В этом году на участие заявилось рекордное количество юнармейцев - 98 команд. В состав дружин вошли юнармейцы 12-17 лет, Тюменскую область представили курсанты центра "Аванпост".

Девушки преодолели девять этапов конкурсной программы - показали физическую подготовку и выносливость, блеснули эрудицией в области военных званий, продемонстрировали навыки сборки автомата. Самым сложным испытанием для команд стал "марш-бросок".

По итогам всех этапов тюменки вошли в десятку сильнейших.

Отметим, что мероприятие организовано Региональным штабом "Юнармии" Московской области при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.