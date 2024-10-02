Музыканты Чижиковы из Тюмени покажут, что культура - это семейное дело

Династия музыкантов Чижиковых представит Тюменскую область в конкурсе "Культура – дело семейное". Общероссийский конкурс, посвященный Году семьи, пройдет с 1 по 10 ноября. Он организован Благотворительным фондом Фридриха Липса под эгидой Минкультуры России.

Для участия во II туре, который проводится онлайн с 1 октября по 15 октября, от Тюменской области направлен в оргкомитет пакет документов семьи Чижиковых – Василия, Георгия и Арины.

В Международный день музыки, 1 октября, департамент культуры Тюменской области подготовил пост о семье музыкантов Чижиковых.

На обучение вокальному искусству Василия Чижикова вдохновил его двоюродный дядя Дмитрий Корчак, принимавший участие в VIII фестивале "Лето в Тобольском кремле". В его исполнении прозвучали арии из мирового классического оперного репертуара. Воодушевленный примером, Василий окончил ДШИ им. В.В. Знаменского. А с 2023 года является студентом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов по специализации музыкальная звукорежиссура. Выбор будущей профессии Василия во многом предопределил двоюродный дедушка Валерий Раку (1953-2022 гг), известный оперный режиссер.

Первые шаги в музыкальном искусстве сегодня делают младший брат и сестра Василия – Георгий и Арина Чижиковы. Они обучаются в ДШИ им. В.В. Знаменского по специальности фортепиано (класс Заслуженного учителя РФ Наталии Василенко), а также являются воспитанниками Дворца "Пионер". Ребята продолжают творческий путь, проложенный старшими. Многократные лауреаты и дипломанты международных, общероссийских, городских конкурсов вокального мастерства.

На фото Чижиковы Георгий, Василий и Арина с педагогом Наталией Василенко.