Масштабное посвящение студентов в тюменцев решили провести городские власти

800 студентов - первокурсников посвятят в тюменцев: молодежный фестиваль "Тюмень будущего", который организован по инициативе главы города Тюмени Максима Афанасьева, начался в 10:00 на площади 400-летия Тюмени.
“Мероприятие станет грандиозным событием для студентов, которые будут посвящены в жители нашего любимого города! 800 студентов-первокурсников почувствуют себя частью большой тюменской семьи”,- сказала директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.
В программе: шествие студентов, флешмоб мастер-классы.
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