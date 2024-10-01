Масштабное посвящение студентов в тюменцев решили провести городские власти

10:16 01 октября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

800 студентов - первокурсников посвятят в тюменцев: молодежный фестиваль "Тюмень будущего", который организован по инициативе главы города Тюмени Максима Афанасьева, начался в 10:00 на площади 400-летия Тюмени.

 “Мероприятие станет грандиозным событием для студентов, которые будут посвящены в жители нашего любимого города! 800 студентов-первокурсников почувствуют себя частью большой тюменской семьи”,- сказала директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова. 

 В программе: шествие студентов, флешмоб мастер-классы.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2024