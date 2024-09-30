Тюменка выиграла грант на политпроект

Лидер Международного клуба дружбы Тюменской области Гюнель Бахышова стала призером грантового конкурсу "Росмолодёжь.Гранты", итоги которого подвели во время молодежного форума Евразия Global в Оренбурге.
На реализацию проекта "Моделирование историко-политических конференций времен Великой Отечественной войны", который представила тюменка получит 450 000 рублей.
Победителями стали шесть резидентов Международных клубов дружбы из Санкт-Петербурга, Тюменской, Ленинградской, Амурской, Пензенской и Оренбургской областей. Общая сумма поддержки — более 3,5 миллиона рублей.
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