Тюменка выиграла грант на политпроект

Лидер Международного клуба дружбы Тюменской области Гюнель Бахышова стала призером грантового конкурсу "Росмолодёжь.Гранты", итоги которого подвели во время молодежного форума Евразия Global в Оренбурге.

На реализацию проекта "Моделирование историко-политических конференций времен Великой Отечественной войны", который представила тюменка получит 450 000 рублей.

Победителями стали шесть резидентов Международных клубов дружбы из Санкт-Петербурга, Тюменской, Ленинградской, Амурской, Пензенской и Оренбургской областей. Общая сумма поддержки — более 3,5 миллиона рублей.