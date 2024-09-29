Около 90 тысяч онлайн-заявлений о регистрации бытовой недвижимости поступило в Росреестр

По данным Управления Росреестра по Тюменской области, с января по август 2024 в электронном виде поступило 87 843 заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов бытовой недвижимости. Это в 1,2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Решение о регистрации в отношении 91,6 % таких заявлений принято в течение одного рабочего дня.

В августе средний фактический срок государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав в отношении бытовой недвижимости в электронном виде составил 0,7 дня, сообщает Мегатюмень.