Инструктор тюменского "Воина" стал призером конкурса "Сердце отдаю детям".

Инструктор-методист по огневой подготовке Тюменского филиала Центра развития военно-спортивной подготовки "ВОИН" Сергей Кучевасов стал лауреатом третьей степени в номинации "Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности". Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" подведены в Уфе.

Сергей около восьми лет занимается педагогикой, из них чуть больше года в центре "Воин". За это время он испытал себя в роли тренера по основам рукопашного боя, преподавателя по туризму и военной подготовке. Последнее направление для Сергея Сергеевича основное – в свое время он сам учился в кадетском классе, служил в десантных войсках отдельной разведроты российской армии. Полученные и закрепленные навыки помогают сейчас в профессиональной деятельности.

Конкурс проходил в три этапа. Два из них – заочные, в ходе которых Сергей направлял на оценку компетентного жюри свою рабочую программу, визитку и видеообращение. Также педагог прошел онлайн-тестирование. Очный этап состоялся в Уфе, где собрались участники, успешно прошедшие отбор. Сергей оказался среди них.

Очный этап состоял из двух конкурсных испытаний. Первое – открытое занятие, в ходе которого Сергей Сергеевич провел урок по огневой подготовке. На втором испытании участники решали ситуационные задачи в группах.

Сергей Кучевасов:

Подобные конкурсы помогают не только увидеть твои сильные стороны, но и указать на слабые, над которыми нужно поработать. Мне удалось побывать на уроках других преподавателей, понаблюдать за их подходом и сделать для себя выводы. Также познакомился с другими конкурсантами, с которыми в дальнейшем мы сможем обмениваться опытом.

По словам Сергея, ему хочется вновь принять участие в конкурсе "Сердце отдаю детям". Если выпадет такая возможность, он пойдет уже за победой.

"Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня на всем пути – коллег и моих воспитанников. До сих пор приходят поздравления, и это очень приятно. Особенно радует поддержка от ребят, ведь это показатель того, что мои труды, мое общение с ними, мои наставления нашли отклик в их душах. Также отдельные слова благодарности нашему методисту Ольге Смолиной за ее наставления, подсказки и обучение, - поделился Сергей Кучевасов.