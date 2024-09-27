В Тюмени отпразднуют Всемирный день туризма

12:07 27 сентября 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Всемирный день туризма жители и гости Тюмени смогут отметить с 17:00 в пятницу вместе с Visit Tyumen у туристско-информационного центра Тюменской области на набережной.

Организаторы обещают насыщенную программу для детей и взрослых: конкурсы и викторины с крутыми подарками; фотостойку для снимков на память; необычные деревянные игры (до 20:00) и  неповторимое световое шоу от театра "Гелиос", которое начнется  в 20:45. 

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2024