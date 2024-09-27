В Тюмени отпразднуют Всемирный день туризма

Всемирный день туризма жители и гости Тюмени смогут отметить с 17:00 в пятницу вместе с Visit Tyumen у туристско-информационного центра Тюменской области на набережной.

Организаторы обещают насыщенную программу для детей и взрослых: конкурсы и викторины с крутыми подарками; фотостойку для снимков на память; необычные деревянные игры (до 20:00) и неповторимое световое шоу от театра "Гелиос", которое начнется в 20:45.