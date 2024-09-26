Волонтеры "Мессояхи" возобновляют встречи с тюменцами 55+

Корпоративные волонтеры-нефтяники в партнерстве с Региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитациипроведут цикл полезных встреч для старшего поколения города Тюмени в рамках проекта "С умом. Продленка". Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Энергичные сотрудники "Мессояханефтегаза" приглашают горожан 55+ вновь принять участие в проекте, направленном на профилактику развития когнитивных нарушений и улучшение эмоционального состояния.

"Наши встречи помогают развивать память, речь, внимание и способствуют снижению утомляемости. Занятия проходят в формате интерактивных настольных игр, оздоровительной гимнастики, танцевальных и музыкальных встреч", - отмечают авторы волонтерского проекта, который проходит при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города".

Для жителей областной столицы 55+ уже подготовлен график встреч:

5 октября - танцы под наставничеством профессиональных тренеров и играем в настольные игры.

16 ноября - песни под баян и в караоке.

7 декабря - творческий мастер-класс и финал года в ритме танца.

Ближайшее событие состоится в 12 часов 5 октября в офисе "Мессояханефтегаз" по адресу: улица Холодильная, 77. Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА. Телефон для записи: 8 (3452)51-77-05.

Быть в курсе мероприятий и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале "Старшее поколение" или на странице Благфонда "Старшее поколение" в социальной сети "ВКонтакте".