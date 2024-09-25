Счастливый пример семейных ценностей - семья Ульяновых

Семья Ульяновых из Ялуторовск является примером того, как семейные ценности и взаимоподдержка могут сделать жизнь счастливой и гармоничной.

Наталья Ульянова, ведущий консультант Кадрового центра "Работа России" по городу Ялуторовску и Ялуторовскому району, уже третий год успешно работает в своей сфере. Ее профессионализм и преданность делу - это ценные качества, которые она прививает и своим дочерям. Но за успехом Натальи стоит надежный тыл - ее любящий муж Александр.

Александр работает охранником на Севере. Несмотря на то, что его работа требует от него много времени и сил, он всегда находит возможность посвятить себя семье. За 15 лет брака Александр и Наталья воспитали трех чудесных дочерей: Ульяну, Анну и Екатерину.

Старшая дочь Ульяна учится в школе имени Декабристов города Ялуторовска. Ее увлекают аниме, рисование и лепка из глины. Анна, средняя дочь, также учится в той же школе. Ее интересы - поделки и спорт. Младшая Екатерина ходит в детский сад, с удовольствием танцует и лепит из пластилина.

Несмотря на разные увлечения, семья Ульяновых предпочитает проводить время вместе. Велосипедные прогулки, катание на самокатах, скейтбордах и коньках - это любимые развлечения семьи. Они понимают, как важно делиться радостными моментами и создавать семейные традиции. Так, раз в год Ульяновы посещают аквапарк "ЛетоЛето", где весело проводят время.

"Семья - это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности. Только в семье можно получить любовь, заботу, ласку родных людей, которые любят нас и которых мы любим", - говорит Наталья.

В семье Ульяновых каждый чувствует себя любимым и значимым. Взаимопонимание, уважение и поддержка - основа их счастливой и гармоничной жизни.