Глава СК поручил разобраться, почему в Тюмени семью инвалидов-колясочников не пустили в автобус

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав инвалидов-колясочников в городе Тюмени

В сентябре в Тюмени семейную пару инвалидов-колясочников не пропустили в общественный транспорт, так как, по словам водителя, в автобусе разрешен проезд только одного человека в инвалидном кресле, сообщалось в интернете.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - сообщает информцентр СКР.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.