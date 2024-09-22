В Тюмени выпустят журнал, о культуре и искусстве татарского народа

Журнал, о культуре и искусстве татарского народа, сохранению и популяризации их традиций выпустят в Тюмени. Он будет основан на семейных историях участников Лаборатории татарских зинов и знаниях, полученных на лекциях и мастер-классах.

С 8 по 22 октября татары от 14 лет создадут журнал, представляющий семейные истории в творческой интерпретации. Они познакомятся с татарскими орнаментами, разработают идеи для сюжета и поговорят о семье. Для участников пройдут лекции о различных способах повествования и техниках коллажа, а также мастер-классы по созданию сканографии и обложки, сообщает Мой-портал.ру.

Кроме того, на встречах выступят специалисты в области татарского народного творчества — художники, фотографы, журналист и архивист, а также консультирующий психолог и автор образовательных проектов из Москвы, Тюмени и Екатеринбурга.

"Проект направлен на работу с татарским городским сообществом, культурой и современным искусством. Он даёт возможность делиться семейными историями и традициями, выбирая то, что хочется сохранить и передать будущим поколениям", — поделилась руководитель проекта "Лаборатория татарских зинов" Нара Биккина.