Тюменцы активно используют запрет регистрации недвижимости без своего участия

Управление Росреестра по Тюменской области информирует тюменцев о способах подачи заявления о невозможности проведения сделок без личного участия собственника. Такое заявление может быть подано лицом, указанным в Едином государственном реестре недвижимости в качестве собственника объекта недвижимости, или его законным представителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Подать заявление можно двумя способами:

– в электронном виде на официальном сайте Росреестра или с помощью Единого портала государственных услуг. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Перед тем как отправить заявление, его необходимо заверить квалифицированной электронной подписью с помощью приложения "Госключ".

– при личном обращении в ближайший офис МФЦ (иметь при себе документ, удостоверяющий личность).

Госпошлина за внесение записи о невозможности регистрации не взимается. Запись вносится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления.

После внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации без личного участия никакие регистрационные действия

с недвижимостью без согласия собственника проводиться не могут. В случае подачи заявления о государственной регистрации перехода права собственности от иного лица, даже при наличии у него доверенности, такое заявление будет возвращено без рассмотрения.

– Законодателем предусмотрены случаи, когда документы, поступившие не от собственника, будут рассмотрены несмотря на запрет, – рассказал заместитель руководителя ведомства Игорь Ткаченко. – Это заявления, поданные нотариусом при регистрации права на основании нотариально удостоверенной сделки или иного нотариального действия, с условием совершения сделки при личном участии правообладателя; заявления, поданные любой стороной нотариально удостоверенной сделки;

Заявления, поданные на государственную регистрацию прав, возникающих при наследовании.

Запись о невозможности регистрации без личного участия погашается при регистрации перехода права на объект недвижимости либо при поступлении заявления собственника об отзыве ранее представленного заявления, а также на основании решения суда.

За 8 месяцев 2024 года Управлением Росреестра по Тюменской области внесено 9 390 записей о запрете государственной регистрации без личного участия, что в 1,8 раз больше аналогичного периода прошлого года, сообщает Мегатюмень.