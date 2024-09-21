Сильнейших в греко-римской борьбе назвали в Тюмени

На базе спортивной школы "Прибой" (СК "Строймаш") завершились соревнования в рамках чемпионата и первенства города Тюмени по спортивной борьбе (дисциплина "греко-римская борьба").

В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов. В результате зрелищных сражений в Тюмени лидерами своих весовых и возрастных категорий стали: девять представителей спортивной школы "Прибой" (Михаил Чернышев, Родион Вахраеев, Курбан Батыров, Саргис Нерсисян, Салахаддин Уришев, Левон Мартиросян, Максим Русаков, Михаил Шлегин, Захар Шапошников), шестеро спортсменов центра "Бригантина" (Алексей Ульянов, Егор Пырлий, Руслан Тюлюбаев, Артур Халилов, Макар Казанкин, Евгений Елохин), еще шесть медалистов представляли спортивную школу №3 (Исмаил Мажаев, Тимур Белицкий, Умар Велиханов, Иван Софин, Кирилл Карноухов, Владислав Довнорович). Отличились также представлявшие федерацию спортивной борьбы Руслан Арипов, Егор Егоров, Назар Глазунов и Антон Гейценрейдер, по два спортсмена из СК "Школа борьбы" (Ованнес Геворгян, Андрей Кузнецов) и "Дорожника" (Лаерт Саакян, Руслан Мамедов), а также Данил Верещагин ("Центр Дзюдо") и Лев Глазков (центр "Старт XXI век).

Любители этого вида борьбы готовятся к новым стартам. 24-25 сентября в СК "Центральный" состоится XXVIII международный турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Васильевича Чебоксарова.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации г. Тюмени