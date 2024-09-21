Об особенностях посадки клематисов в сентябре рассказали агрономы

При правильном уходе клематисы будут радовать бурным цветением. Посадку клематисов осуществляем в сентябре, до наступления заморозков, чтобы они успели прижиться к зиме.

- Место для посадки стоит выбирать тщательно, ведь на одном месте клематис растет 20-30 лет. Не подойдет слишком солнечный или ветреный участок, а также место у дома, где находится водосточная труба и часто капает вода, или у железного забора, - рассказали агрономы ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Выкопайте яму размером 50х50 см, глубиной до 60 см. Расстояние между саженцами 1 метр. Почву для посадки подготовьте из равных частей перегноя, торфа, дерновой земли и песка. Можно добавить к этому составу древесную золу и любое комплексное удобрение.

Перед посадкой осмотрите корни клематиса, если они слишком длинные или подгнившие, обрезаем. Саженец заглубите в землю до первых почек, это позволит растению укрепить иммунитет и в будущем более активно куститься. Рядом установите деревянный кол и подвяжите к нему клематис пока он не разовьет крепкую корневую систему. Растение обильно полейте. Прикорневой круг замульчируйте опавшей листвой, торфом или опилками. Мульча согреет растение в период холодов. Берегите растение от засухи!

Весной, для стимуляции роста, присыпьте корневую шейку землей, сообщает АиФ-Тюмень.