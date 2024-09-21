Эксперт назвала топ популярных вопросов о правилах этикета

Тренер по деловому и светскому этикету Надежда Харланова рассказала, как вопросы чаще всего ей задают слушатели мастер-классов по этикету.

1. Не мешают ли хорошие манеры в современном мире?

Это основа, а потому такой вопрос закономерно становится первым, который волнует слушателей тренингов. Надежда Харланова уверена, что знание хороших манер помогает людям с разными убеждениями находить общий язык, так как в основе этикета лежит уважение достоинства другого человека. Все инструменты этикета позволяют донести до собеседника понимание того, что "если я с вами не согласен, то мы будем спорить, но это не должно помешать нам созидать". Этикет не для того, чтобы возвыситься, казаться тем, кем не являешься.

2. Как правильно обратиться к незнакомому человеку?

Обычная ситуация: нужно спросить что-то у прохожего. Уместное обращение к незнакомому человеку – "извините, пожалуйста", "прошу прощения". Не следует обращаться со словами "мужчина", "женщина", а по возможности лучше обратиться обезличено и привлечь внимание приветствием, извинением за беспокойство. Обращение "молодой человек", "девушка" допускаются, но в соответствии с возрастом.

3. Как быть, если вы встречаете знакомого человека, но рядом с ним есть еще и незнакомые люди?

Следует поприветствовать всех присутствующих. Если далее предполагается разговор, то стоит извиниться перед всей компанией. К примеру ситуация: мужчина, сопровождающий даму, встречает знакомого и хочет поговорить, он должен попросить прощения перед спутницей и представить ей собеседника, но не оставлять ее одну стоять в стороне, сообщает Тюменская область сегодня.