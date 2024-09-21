Как отказать ребенку без агрессии, рассказала психолог

По мнению ведущего психолога регионального центра "Семья" Джамили Достоваловой, стоит соблюдать определенные принципы взаимодействия, используя которые можно оставаться вежливым человеком, сохранить свое психическое здоровье и при этом отстоять свою позицию.
При любом отказе должно последовать объяснение и альтернативное предложение с конкретикой. Например, родитель может сказать: "Да, сегодня мы не идем на аттракционы, потому что дождь, а завтра, я посмотрела прогноз погоды, обещают ясный день, мы позавтракаем и обязательно поедем в горсад".
Если вы уже поняли, что ребенок часто реагирует не конструктивно, то можно заменять слово "нет" на "да". Здесь надо потренироваться, практика не простая. Еще стоит отказаться от частицы "не" в запретительных высказываниях. Например, "не бегай" замените на "бегай медленно", "поспокойнее, пожалуйста" или вообще "ходи аккуратнее". Обязательно объясните, чем это грозит.
Не всегда стоит категорически что-то запрещать, когда действительно нет на это оснований. Иногда отсроченное разрешение может заменить отказ. Принцип такой: можно, но не сейчас. Это сродни альтернативе. Такая положительная реакция, как правило, не встречает откровенно негативной реакции, сообщает Тюменская область сегодня.
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