Как отказать ребенку без агрессии, рассказала психолог

11:26 21 сентября 2024
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По мнению ведущего психолога регионального центра "Семья" Джамили Достоваловой, стоит соблюдать определенные принципы взаимодействия, используя которые можно оставаться вежливым человеком, сохранить свое психическое здоровье и при этом отстоять свою позицию.

При любом отказе должно последовать объяснение и альтернативное предложение с конкретикой. Например, родитель может сказать: "Да, сегодня мы не идем на аттракционы, потому что дождь, а завтра, я посмотрела прогноз погоды, обещают ясный день, мы позавтракаем и обязательно поедем в горсад".

Если вы уже поняли, что ребенок часто реагирует не конструктивно, то можно заменять слово "нет" на "да". Здесь надо потренироваться, практика не простая. Еще стоит отказаться от частицы "не" в запретительных высказываниях. Например, "не бегай" замените на "бегай медленно", "поспокойнее, пожалуйста" или вообще "ходи аккуратнее". Обязательно объясните, чем это грозит.

Не всегда стоит категорически что-то запрещать, когда действительно нет на это оснований. Иногда отсроченное разрешение может заменить отказ. Принцип такой: можно, но не сейчас. Это сродни альтернативе. Такая положительная реакция, как правило, не встречает откровенно негативной реакции, сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: дети , психолог , советы
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