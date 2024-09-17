Надежда Пирогова почти полвека работает на фанерном комбинате

В Тюмени на предприятии "Свеза" работает Надежда Пирогова, сортировщица шпона, которая встретила День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности с уникальным стажем. Проработав почти полвека на одном предприятии, Надежда стала примером того, что деревообработка доступна и для женщин.

Надежда пришла на производство в 1976 году, тогда ей было 16 лет. До этого она окончила школу и поступила в тюменское училище на технолога по обработке шпона. Учиться ей нужно было три года, но благодаря усердию и способностям она освоила профессию за год и успешно сдала все экзамены.

Практику Надежда проходила на тюменском фанерном комбинате, который активно осваивал новые технологии и направления. В те годы комбинат начал экспортировать продукцию, профессионалы стали особенно востребованы.

Надежда с энтузиазмом включилась в рабочий процесс и легко влилась в коллектив. За десятилетия работы Надежда успела освоить почти все направления на деревообрабатывающем предприятии. Она стала одной из первых женщин на комбинате, которая научилась управлять погрузчиком, а затем и обучала своих коллег.

Сегодня на рабочем месте Надежды чувствуется гармоничное взаимодействие всех процессов. Она сортирует листы шпона с легкостью и точностью, что является ключевым фактором в производстве качественной и прочной фанеры.

Как активный и жизнерадостный человек Надежда всегда участвовала в спортивной и общественной жизни предприятия. Она защищала честь комбината на соревнованиях по лыжным гонкам и баскетболу.

С возрастом она перешла в ряд активных болельщиков, но по-прежнему верна спорту. "Я ни разу не пожалела, что всю жизнь проработала на одном месте. Комбинат стал для нас по-настоящему родным. Стабильность, достойная оплата, хорошие отношения с коллегами, с многими из которых дружим семьями. Сейчас, несмотря на пенсию, у меня еще есть силы и желание продолжать трудиться. Тут одинаково нужны и молодые, и опытные специалисты — руководство всем уделяет внимание", — поделилась своими впечатлениями о работе на комбинате Надежда Пирогова.

История Надежды Пироговой является ярким примером того, как важно найти свою профессию и посвятить ей всю жизнь. Ее опыт и знания являются ценным вкладом в развитие предприятия, и она продолжает вдохновлять молодых специалистов своим примером.