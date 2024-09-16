Квесты от stand-up комиков пройдут по "нетуристическим" районам Тюмени

Жители Тюмени смогут принять участие в stand-up квестах от проекта "Тюмень наизнанку". Участникам расскажут о нетипичных историях разных районов города: Лесобазе и Восточном. Необходима регистрация в сообществе во "ВКонтакте" "Тюмень наизнанку", сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Тюменцы отправятся на экскурсии, где познакомятся с интересными фактами о районах и отгадают загадки, связанные с локальной айдентикой каждого из них.

Квесты проведут местные комедианты из объединения ISTERICOM. В формате импровизации вместе с участниками они обсудят стереотипы, связанные с выбранными территориями. Прогулки состоятся с 14:00 до 15:00:

21 сентября — по улице Олимпийской,

28 сентября и 5 октября — по району Лесобаза.

Мероприятия открыты для всех жителей и гостей города. Квесты и уникальные истории о районах были созданы на основе архивных документов и бесед с местными жителями.

"В интерактивном формате нам бы хотелось познакомить участников с нетуристическими местами города, взглянув на них с юмором, рассказать интересные истории жителей районов. Почему мы выбрали район Лесобаза и улицу Олимпийскую? Про них у нас не принято рассказывать гостям, а наш проект как раз позволяет бороться со стереотипами", — поделился руководитель проекта "Тюмень наизнанку" Михаил Митюшов.

"Тюмень наизнанку" — проект-победитель конкурса молодёжных инициатив "Моя идея". Вся подробная информация и регистрация на квесты в официальном сообществе во "ВКонтакте" "Тюмень наизнанку".