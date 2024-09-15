Трех тюменских военнослужащих освободили из плена

Трое военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены.

"Продолжаем совместно с Министерством обороны России и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации работу по освобождению наших военнослужащих. Рад, что земляки вернулись из плена", - цитирует слова уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

По информации Минобороны России, 14 сентября т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

Вопросы возвращения из плена военнослужащих с территории Украины находятся на контроле Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.