Трое военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены.
"Продолжаем совместно с Министерством обороны России и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации работу по освобождению наших военнослужащих. Рад, что земляки вернулись из плена", - цитирует слова уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олег Датских.
По информации Минобороны России, 14 сентября т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
Вопросы возвращения из плена военнослужащих с территории Украины находятся на контроле Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
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