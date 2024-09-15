Тюменцы поздравили со столетним юбилеем Александра Дикарева

09:42 15 сентября 2024
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Сердечные поздравления со столетием 14 сентября принимал фронтовик Александр Ефимович Дикарев. Жизненный путь героя был непрост, но он всегда сохранял силу духа, сообщил глава города Максим Афанасьев.

В годы Великой Отечественной войны Дикарев вступил добровольцем в Красную Армию, сражался в особом отряде 33-й гвардейской стрелковой дивизии под Сталинградом, был ранен. После восстановления здоровья продолжил боевой путь в 32-й мотострелковой бригаде 18-го танкового корпуса, где командовал бронемашиной в разведывательной роте. Участвовал в войне с Японией. После её окончания служил в Хабаровске, преподавал в школе сержантов, в автомобильной школе Восточно-Сибирского военного округа. Затем его перевели в Тюмень, где он служил в гарнизонной автомобильной школе. После демобилизации в 1955 году Александр Ефимович работал в автошколе ДОСААФ. Его военное звание — капитан.

"От лица тюменцев выражаю глубокую благодарность нашему герою за всё, что он сделал для Победы и патриотического воспитания! От всей души желаю Александру Ефимовичу крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма", - написал  Афанасьев в своем Telegram-канале.

Теги: администрация Тюмени , ветераны , Максим Афанасьев
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