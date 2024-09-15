Тюменцы поздравили со столетним юбилеем Александра Дикарева

Сердечные поздравления со столетием 14 сентября принимал фронтовик Александр Ефимович Дикарев. Жизненный путь героя был непрост, но он всегда сохранял силу духа, сообщил глава города Максим Афанасьев.
В годы Великой Отечественной войны Дикарев вступил добровольцем в Красную Армию, сражался в особом отряде 33-й гвардейской стрелковой дивизии под Сталинградом, был ранен. После восстановления здоровья продолжил боевой путь в 32-й мотострелковой бригаде 18-го танкового корпуса, где командовал бронемашиной в разведывательной роте. Участвовал в войне с Японией. После её окончания служил в Хабаровске, преподавал в школе сержантов, в автомобильной школе Восточно-Сибирского военного округа. Затем его перевели в Тюмень, где он служил в гарнизонной автомобильной школе. После демобилизации в 1955 году Александр Ефимович работал в автошколе ДОСААФ. Его военное звание — капитан.
"От лица тюменцев выражаю глубокую благодарность нашему герою за всё, что он сделал для Победы и патриотического воспитания! От всей души желаю Александру Ефимовичу крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале.
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