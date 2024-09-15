Может ли быть опасным носовое кровотечение

Носовое кровотечение или эпистаксис возникает, когда повреждаются сосуды слизистой носа. Врач-токсиколог Михаил Кутушов отмечает, что нарушение их целостности происходит из-за повышенного давления в капиллярах. Помимо этого, кровь может пойти из-за механического воздействия в область носа или резкого и частого вдыхания сухого воздуха.

В связи с этим носовое кровотечение зачастую не является проблемой. Более того, остановить его вполне реально и в домашних условиях. Однако частые и обильные кровотечения могут указывать на серьезные проблемы, сообщает Тюменская область сегодня.

– Среди них высокое кровяное давление или же расстройства свертываемости. При наличии сопутствующих симптомов, таких как головокружение, слабость или затрудненное дыхание, не стоит откладывать визит к врачу, – подчеркивает специалист.

В лечении небольшого кровотечения, которое появляется эпизодично, помогают и простые меры. Например, время от времени увлажнять воздух в квартире или промывать нос солевым раствором. Все гораздо сложнее при симптомах серьезных заболеваний.

– Если же кровотечения из носа вызваны скачками артериального давления, то потребуется его коррекция при помощи медикаментозного лечения, назначенного специалистом. В случаях устойчивых или трудноизлечимых кровотечений может потребоваться хирургическая операция, – обращает внимание Михаил Кутушов.