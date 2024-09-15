Кому родители могут доверить младшеклассника

Не все учебные заведения предлагают продленку. Согласно новым правилам, вопрос о создании такой услуги для работающих родителей решает родительский совет.

Если в школе нет продленки, можно найти такие группы в частных детских центрах. Стоимость начинается от 12 000 – 13 000 рублей до 20 000 – 25 000 рублей, в зависимости от того, что входит в "программу". Например, в одном из центров, детей готовы принять с 8 утра и отвезти их на занятия. При необходимости ребенка после школы встретят и будут заниматься с ним до прихода родителей, вплоть до 9 вечера.

В расписание дня младшеклассников также входят питание, помощь с домашними заданиями, прогулки и творческие занятия.

Свои услуги предоставляют и автоняни. Они готовы забрать ребенка из дома и отвезти в школу, а потом развести по кружкам и секциям. На цену влияет время, потраченное на дорогу. За одну поездку, например, из пункта А в пункт Б, автоняня может запросить от 450 рублей. Если дорога занимает около часа, цена возрастает – начиная от 1 000 рублей. В месяц услуги автоняни обойдутся приблизительно в 30 000-40 000 рублей.

Еще один вариант – пригласить бэбиситера. В Тюмени существуют как агентства, предоставляющие услуги няни, так и независимые помощницы. Стоимость варьируется.

При найме бэбиситера через агентство, час работы будет стоить около 520 рублей, а услуги самостоятельных нянь обойдутся дешевле – от 250 рублей за час. В большинстве случаев такие помощницы имеют педагогическое образование, поэтому за ребенком будут присматривать профессионалы, сообщает АиФ-Тюмень.