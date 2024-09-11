Единый день нематериального этнокультурного достояния отметят в Тюмени

Единый день нематериального этнокультурного достояния Тюменской области состоится 20 сентября в ДК "Нефтяник", участие в нем примут специалисты муниципальных образований, занимающиеся изучением нематериального достояния, эксперты по фольклоруа, а также все заинтересованны в развитии народного творчества на территории Тюменской области и представители СМИ.

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В круглом столе в качестве эксперта примет участие старший преподаватель Кафедры этномузыкологии, ведущий специалист по фольклору Фольклорно-этнографического центра имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, член правления Российского фольклорного союза Кирилл Крылов. Он посвятит свое выступление механизмам выявления, фиксации и описания объектов, расскажет об особенностях организации фольклорных экспедиций.