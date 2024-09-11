Тюменцам предложили решить, каким будет сквер в честь героев СВО

13:05 11 сентября 2024
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На портале "Я решаю!" в Тюмени стартовало голосование по созданию сквера, посвящённого героям специальной военной операции.

Общественное пространство в центре города на месте снесенного дома № 50 по улице Герцена предложил создать губернатор  Александр Моор.

"Мы предлагаем обсудить как место для создания сквера, так и ваши идеи – чем должна быть наполнена эта территория. Обсуждение продлится до 22 сентября. Помимо портала на различных городских мероприятиях будут работать волонтеры, предлагая тюменцам заполнить соответствующие анкеты. Пожалуйста, найдите время, чтобы выразить своё мнение", - сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

В опросе жители города смогут выразить свое мнение по поводу необходимости создания такого сквера, его наполненности, способах оформления и предназначении рекреаций. 

Теги: администрация Тюмени , Александр Моор , благоустройство , Максим Афанасьев , сквер
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