Иван Попадьин празднует столетний юбилей в Тюмени

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10 сентября 100-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны из Тюмени Иван Иванович Попадьин.

"Для нас, внуков поколения Победителей, это важная дата. За плечами Ивана Ивановича большая трудовая жизнь. Он прошёл через все тяготы Великой Отечественной войны и послевоенных лет, восстанавливал сельское хозяйство страны. И сегодня, с высоты прожитых лет, он больше всего ценит в жизни честность, дружбу и взаимовыручку. Этому он всегда учил своих детей, внуков, а теперь уже и правнуков. От всего сердца поздравляю нашего дорогого юбиляра! Желаю Ивану Попадьину и его близким крепкого здоровья, счастья и успехов во всём!" - отметил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Иван Иванович Попадьин родился в 1924 году в селе Борки Моршанского района Тамбовской области. Детство прошло, как у всех деревенских мальчишек той поры: учился в школе, помогал родителям по хозяйству. Когда началась война, ему еще не было восемнадцати. Парень хотел воевать, поэтому с нетерпением ждал своего совершеннолетия. Его призвали на фронт в августе 1942-го. Прошел четырехмесячное обучение на станковом пулемете в Марийской Советской Социалистической Республике, ныне Республика Марий Эл. Когда обучение было закончено, был направлен на Волховский фронт. 10 февраля 1943 года приехал на фронт, 13 февраля был тяжело ранен в правую руку. Пуля пробила кость. Полгода врачи восстанавливали его здоровье, и все же полностью вернуть подвижность руки так и не смогли. Ивана Ивановича отправили на финскую границу заготавливать дрова. Через десять дней работы пилой рука обрела утерянные качества.

После госпиталя попал на Ленинградский фронт. Был отправлен в г. Колпино в 224-ю дивизию, полк 185, 2-й батальон 6-й роты. В январе 1944 года участвовал в снятии блокады Ленинграда. В конце февраля 1944 года переведен в разведроту. Не доходя 4 километра до реки Великая, в ходе проведения разведки боем, Иван Иванович был тяжело ранен в ногу. Слезами ногу вымолил. Врачи хотели ее ампутировать, но, к счастью, фронтовым хирургам удалось ее спасти.

В 1944 году Попадьина комиссовали, и он вернулся в родное село Борки. Имея инвалидность II группы, устроился в местный колхоз нормировщиком, но достаточно быстро восстановился и решил работать наравне со всеми в колхозной бригаде – косил, сеял, пахал. Он прекрасно понимал, что его работа очень важна для колхоза и страны.

После войны поступил в сельхозтехникум, где и встретил свою Лидочку, ставшую верной спутницей по жизни. Впереди их ждала долгая, трудная, но очень интересная жизнь. Иван Иванович окончил сельскохозяйственный институт и был направлен на работу в Казахстан. Лидия Даниловна 35 лет проработала в образовании, а Иван Иванович 32 года возглавлял карантинную инспекцию в Петропавловске. В 2022 году, после смерти супруги, Иван Иванович переехал к сыну в Тюмень.

За свои боевые заслуги Иван Иванович Попадьин награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За освобождение Ленинграда", "За отвагу", а также юбилейными медалями. В настоящее время о здоровье и благополучии Ивана Ивановича заботятся сын со снохой, два внука и пять правнуков.