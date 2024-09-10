День дополнительного образования 10 сентября пройдет в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

Завтра, 10 сентября, с 13:00 до 20:00 в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя" на Цветном бульваре пройдёт отраслевой День дополнительного образования. На площадке будет работать Дворец творчества и спорта "Пионер".
В 11:40 у Цветного бульвара начнут высаживать крокусы в рамках акции "Клумба памяти" от "Движения первых".
С 13:00 до 18:00 будет идти презентация платформы "Навигатор дополнительного образования Тюменской области".
Еще в программе:
13:10 – 18:00 Мастер-классы:
по валянию из шерсти (для детей от 8 лет);
по ритм-симулятору "Just Dance" (для детей от 12 лет);
"Плетение маскировочных сетей";
по изготовлению поделки из эпоксидной смолы (для детей от 8 лет);
от школы самбо;
"Фланкировка казачьей шашкой" (для детей от 10 лет);
по изготовлению куклы-оберега из ткани (для детей от 8 лет);
по самообороне (для детей от 5 лет в сопровождении родителей и от 10 лет самостоятельно);
по рисованию (для детей от 6 лет);
по сборке моделей самолетов из дерева (для детей от 5 лет и родителей);
"Фенечка добра";
по работе с 3D-ручками (для детей от 5 лет и родителей);
по созданию эко-брелоков на ЧПУ-станке (для детей от 5 лет и родителей);
по изготовлению поделки в технике пластилинография (для детей от 5 лет);
по работе с БПЛА (для детей от 10 лет).
13:10 – 15:00 Интерактивная площадка центра "ВОИН" (для детей старше 12 лет)
15:00 – 18:00 Передвижная оружейная выставка "Аванпост"
16:00 – 16:30 Презентация Детского технопарка "Кванториум"
16:00 – 18:00 Инклюзивные игры:
"Построй мост";
"В темной комнате";
"Буря в лесу";
"Мелодия ароматов";
"Детский уголок";
"Гроссмейстеры".
16:00 – 18:00 Презентация "Мобильного Кванториума" (для детей с 7 лет)
16:00 – 18:00 Добро.Игры
16:30 – 18:00 Интерактивная VR-площадка "БИАТЛОН СИБИРЬ" (для детей от 6 лет)
18:00 – 18:10 Презентационная площадка "Движения Первых"
18:10 – 19:00 Концертная площадка музыкальной студии "Интервал"
19:00 – 20:00 Концерт с участием коллективов Дворца творчества и спорта "Пионер".
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