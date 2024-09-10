День дополнительного образования 10 сентября пройдет в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

Завтра, 10 сентября, с 13:00 до 20:00 в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя" на Цветном бульваре пройдёт отраслевой День дополнительного образования. На площадке будет работать Дворец творчества и спорта "Пионер".

В 11:40 у Цветного бульвара начнут высаживать крокусы в рамках акции "Клумба памяти" от "Движения первых".

С 13:00 до 18:00 будет идти презентация платформы "Навигатор дополнительного образования Тюменской области".

Еще в программе:

13:10 – 18:00 Мастер-классы:

по валянию из шерсти (для детей от 8 лет);

по ритм-симулятору "Just Dance" (для детей от 12 лет);

"Плетение маскировочных сетей";

по изготовлению поделки из эпоксидной смолы (для детей от 8 лет);

от школы самбо;

"Фланкировка казачьей шашкой" (для детей от 10 лет);

по изготовлению куклы-оберега из ткани (для детей от 8 лет);

по самообороне (для детей от 5 лет в сопровождении родителей и от 10 лет самостоятельно);

по рисованию (для детей от 6 лет);

по сборке моделей самолетов из дерева (для детей от 5 лет и родителей);

"Фенечка добра";

по работе с 3D-ручками (для детей от 5 лет и родителей);

по созданию эко-брелоков на ЧПУ-станке (для детей от 5 лет и родителей);

по изготовлению поделки в технике пластилинография (для детей от 5 лет);

по работе с БПЛА (для детей от 10 лет).

13:10 – 15:00 Интерактивная площадка центра "ВОИН" (для детей старше 12 лет)

15:00 – 18:00 Передвижная оружейная выставка "Аванпост"

16:00 – 16:30 Презентация Детского технопарка "Кванториум"

16:00 – 18:00 Инклюзивные игры:

"Построй мост";

"В темной комнате";

"Буря в лесу";

"Мелодия ароматов";

"Детский уголок";

"Гроссмейстеры".

16:00 – 18:00 Презентация "Мобильного Кванториума" (для детей с 7 лет)

16:00 – 18:00 Добро.Игры

16:30 – 18:00 Интерактивная VR-площадка "БИАТЛОН СИБИРЬ" (для детей от 6 лет)

18:00 – 18:10 Презентационная площадка "Движения Первых"

18:10 – 19:00 Концертная площадка музыкальной студии "Интервал"

19:00 – 20:00 Концерт с участием коллективов Дворца творчества и спорта "Пионер".