бабушки-волонтеры вместе с внуками изучают разные направления добровольчества

В Год семьи за ученические столы в сетябре сели сразу два поколения. Студенты 55+ со своими внуками приступили к изучению новых направлений добровольческой деятельности в рамках проекта "А мы с внуком волонтёрим!" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение". Проект является победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Уже в августе дан старт образовательным программам по 8 направлениям добровольчества: цифровое, социально-бытовое, экологическое, интеллектуальное, спортивное, социокультурное, инклюзивное, рукоделие.

5 сентября на базе Тюменского экологического объединения семейные волонтёры прослушали лекцию по введению в "экологическое" направление. Наставник проекта научил разбираться в системе маркировки, организовывать раздельный сбор отходов дома, подсказал, как заменить одноразовые вещи на многоразовые аналоги.

В ходе обучения состоялся воркшоп по проведению экологических викторин. В дальнейшем в ходе практической деятельности участники смогут самостоятельно проводить подобные мероприятия для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения и улучшения состояния окружающей среды, применять свои знания на практике и разрабатывать собственные эффективные способы работы во благо природе.

Особый интерес у детей вызвали игрушки и вещи из переработанного пластика. Ребята активно отвечали на вопросы, а также рассказали о том, что сами занимаются сбором пластиковых крышек, батареек и макулатуры.

В ближайшее время студентам 55+ и команде внучат представится уникальная возможность благодаря велосипеду-шредеру произвести сырье для материалов, которые в дальнейшем используют для изготовления новых вещей!

Проект "А мы с внуком волонтёрим!" позволит укрепить родственные связи с помощью активной совместной добровольческой деятельности. Уникальная возможность предоставляется бабушкам и дедушкам на личном примере показать, что волонтёрство может стать ключевым внутренним мотиватором для подрастающего поколения.

После обучающей программы будет создан многофункциональный "Семейный штаб добрососедской помощи", который поможет объединить команду волонтеров для проведения полезного досуга и оказания оперативной адресной помощи людям, находящимся в разных кризисных ситуациях.

А главным завершающим событием станет добровольческий пикник поколений под открытым небом для тюменцев и гостей города.

Еще не поздно присоединиться к дружной команде семейных волонтеров: авторы инициативы приглашают всех желающих жителей областной столицы 55+ примкнуть к рядам активистов.

Более подробную информацию можно узнать, обратившись по телефону: (3452) 30-39-59 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" "ВКонтакте".