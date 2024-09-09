В Исетском провели акцию по высадке леса

Ежегодная акция по посадке сосен "Сохраним лес" состоялась днем 6 сентября на территории Северо-Исетского участкового лесничества - в квартале 52 собрались неравнодушные к природе и лесу.

Волонтёры "Движения первых", представители районной администрации, сотрудники ГКУ ТО "Тюменская авиабаза" и специалисты ГКУ ТО "Тюменьлес" перед посадкой прослушали краткий инструктаж от руководителя Исетского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" Юрия Мякишева. Затем работа закипела - было высажено 7 750 саженцев сосны на 2,5 га земли.

"На следующий год за этими сосенками будет осуществлен механизированный уход (прополка) 3 раза за лето. А также проведем инвентаризацию на приживаемость, 70–80% это отлично", – поделился Мякишев.