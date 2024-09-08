В Тюменской области почтили память погибших в локальных конфликтах журналистов

В Международный день солидарности журналистов, молодогвардейцы Тюменской области, студенты Тобольска, партийцы и неравнодушные люди принесли цветы к памятнику "Жизнь за правду" и почтили погибших минутой молчания.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев:

Сегодня, когда враги нашей страны пытаются разобщить российское общество через дезинформацию в социальных сетях и западных сми, важно поддерживать работу российских журналистов. Они выполняют огромную работу в новых регионах и в зоне боевых действий, показывая правду, непредвзято рассказывая о доблести наших солдат, зачастую рискуя своими жизнями. За период проведения СВО не менее 30 российских журналистов погибли при выполнении своего профессионального долга на территории военных действий.

Памятник "Жизнь за правду" в образе фотокорреспондента Александра Ефремова посвящён памяти журналистов, погибших при выполнении служебного долга. Журналист погиб 12 мая 2000 года в городе Грозном от подрыва бандитского фугаса вместе с сотрудниками тюменской милиции.