Военнослужащим будут предоставляться земельные участки

Военнослужащим и лицам, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, будут бесплатно предоставлены земельные участки. Либо, по их желанию денежная компенсация в размере 1 млн 360 тыс. 450 рублей.

Соответствующие поправки в областной закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", были одобрены на заседании комитета Тюменской облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

По словам председателя комитета Владимира Ковина, речь идет о военнослужащих, лицах, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Также участок смогут получить члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО, сообщает Тюменская линия.

"Законопроектом предусматривается установление меры поддержки этим категориям граждан в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Социальную выплату предлагается установить в едином (фиксированном) размере - 1 млн 360 тыс. 450 рублей для всех муниципалитетов Тюменской области", - отметил Владимир Ковин.