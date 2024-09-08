Тюменских автомобилистов предупреждают о рисках на дорогах осенью

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер выделил опасные факторы, способствующих совершению ДТП осенью: "Темное время суток, большая влажность, низкое давление в шинах, опавшая листва, дети, возвращающиеся из школы в темное время суток, а также животные, которые могут внезапно выбежать на дорогу в период гона, все это может стать дополнительными факторами повышения аварийности осенью".

Опавшая листва собирает в себе много влаги, что ведет к плохому сцеплению с дорожным полотном. Между шинами и дорожным полотном образуется водяная пленка, которая приводит к эффекту аквапланирования, при этом очень сложно справиться с управлением автомобиля.

Уже сейчас нужно менять стиль вождения на аккуратный и более осторожный, чем летом, учитывая увеличившийся осенью тормозной путь автомобиля на мокром асфальте. В первую очередь, необходимо снижать скорость движения, как в населенных пунктах, так и на трассах. Особенно это важно для новичков и пожилых водителей: для первых в силу отсутствия опыта вождения, у вторых в силу снижения скорости реакции и внимания.

В этом году в Тюменской области произошло 1893 ДТП, в них погибли 113 человек, 2472 человека ранены. Главное, что удалось сохранить 13 жизней людей: в прошлом году погибших в ДТП было 126, сообщает ГИБДД Тюменской области.