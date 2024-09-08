Многодетные семьи могут оформить цифровое удостоверение

В октябре 2024 года во всех регионах России стартует пилотный проект внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи. Этот этап продлится три месяца – с октября по декабрь 2024 года, в течение которых будет установлен порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении различных мер поддержки. Проекты постановления Правительства и приказа Минтруда находятся на общественном обсуждении.

У семей, имеющих подтвержденную учетную запись, цифровое удостоверение с уникальным QR-кодом будет отображаться в разделе "Семья и дети" личного кабинета на портале Госуслуги. Для тех, кто уже оформил статус многодетной семьи, в личные кабинеты родителей поступит уведомление о возможности получения этого удостоверения.

Цифровое удостоверение значительно упростит подтверждение права на льготы.

Электронные форматы документов удобнее: если традиционное удостоверение обычно получает один из родителей, то цифровым смогут пользоваться все члены семьи, независимо от возраста. QR-код можно хранить в телефоне и показывать при необходимости. Удостоверение многодетной семьи может понадобиться, к примеру, для льготного посещения музеев, выставок и других мероприятий, сообщает Тюменская область сегодня.