Тюменцев ждут в "Лаборатории креативного развития"

Культурно-просветительский центр развития креативных компетенций" запустила проект "Лаборатория креативного развития". Вместе с региональными и федеральными экспертами участники разберутся, что такое креативная деятельность и чем она отличается от творчества, познакомятся с законодательством в сфере креативных индустрий, изучат успешные кейсы тюменских предпринимателей и научатся разрабатывать собственные проекты.

Программа "Лаборатории креативного развития" состоит из двух этапов: онлайн-занятия и офлайн-обучение на лучших креативных площадках Тюмени и Ишима. Участниками основного образовательного блока станут сотрудники государственных и муниципальных учреждений культуры, а также представители территориальных органов управления культурой муниципальных образований Тюменской области. А лекцию эксперта из Москвы – Игоря М. Намаконова, генерального директора Ассоциации профессиональных участников творческой экономики "Федерации креативных индустрий" – смогут посетить все желающие. Чтобы не пропустить анонс лекции, следите за новостями на площадке Культурно-просветительского центра развития креативных компетенций "ВКонтакте" (https://vk.com/center_creative_72).

Перед участниками "Лаборатории креативного развития" стоит важная задача — разглядеть грань между творческой и креативной деятельностью. Это два близких, но не идентичных понятия. Если творческая деятельность больше связана с художественным самовыражением и эстетикой, то креативная деятельность направлена на инновационные и практичные решения не только в искусстве, но и в бизнесе, науке, технологиях и других областях. Четко понимая эту разницу, участники значительно расширят горизонт применения креативных практик и разработают собственные проекты. А используя пошаговую стратегию от экспертов, смогут воплотить их в жизнь уже в самое ближайшее время.

Организаторы уверены, что креативные индустрии – двигатель современной экономики и важный фактор развития городов и сельских территорий. Они стимулируют экономический рост, создавая новые рабочие места и привлекая инвестиции, делают города и села более привлекательными для жизни, предоставляя жителям больше возможностей для досуга и самовыражения. Креативные пространства, фестивали, выставки и культурные мероприятия создают уникальный имидж региона, способствуя развитию туристического бизнеса. А местная молодежь получает возможность реализовать свои творческие способности и строить карьеру, не уезжая в столицу.

Развитие креативных индустрий – это инвестиция в будущее региона, его экономику, культуру и общество. И у Тюменской области большой потенциал для развития в этом направлении.

Отметим, что проект "Лаборатория креативного развития" победил в конкурсе на получение социально-ориентированными некоммерческими организациями субсидий из областного бюджета в 2024 году и реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области.