Новая детская площадка появилась в Горьковке

В тюменской Горьковке открыли новую детскую спортивно-игровую площадку. С инициативой о необходимости установки площадки выступили жители ул. Садовая и близлежащих к ней.

"В 2023 году оформили право муниципальной собственности на земельный участок по Садовой. В этом же году сельское поселение стало победителем в районном конкурсе арт-объектов, на призовой фонд – 163 тысячи рублей – приобрели новые игровые элементы. С этого все и началось", - рассказывает глава муниципалитета Наталья Шведова.

Благодаря районной и местной администрации, депутату облдумы Оксане Величко, а также неравнодушным жителям и предпринимателям, инициативный проект воплотили в жизнь.

Новая площадка оснащена всем необходимым для досуга детей. Здесь установили: городок и карусели; качели и песочницу; тренажеры и турники для воркаута; уличный теннисный стол.

По периметру площадки высадили сосны, разместили новые скамейки и урны. Открыли новое досуговое пространство торжественно, а ребята тут же опробовали качели и городок, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.