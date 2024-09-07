Тюменцам рассказали, когда в школах начнутся каникулы

Первые, осенние, каникулы начнутся уже через семь недель. Они будут чуть дольше недели за счет Дня народного единства и продлятся с 28 октября по 4 ноября.

Зимние каникулы по традиции продлятся две недели – с 30 декабря по 12 января. В феврале первоклассники отдохнут еще одну неделю: с 17 по 24 числа.

С 24 по 31 марта продлятся весенние каникулы, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Кроме того, незапланированные выходные от школьных стен добавят актированные дни, но занятия могут пройти дистанционно. В Тюменской области актировку объявляют при температуре -25 градусов и ниже для учеников 1-4 классов, -30 градусов – для 5-9 классов, -35 градусов – для 10-11 классов. Это при условии, если ветер больше 2 м/с.

При безветрии (если ветер меньше 2 м/с) температурный порог -30, -35 и -40 градусов соответственно.

Если родители в холод при отсутствии актировки по причине недомогания и др. решат оставить ребенка дома, необходимо связаться с классным руководителем.

При планируемом длительном отсутствии школьника из-за выездных конкурсов, соревнований или семейных поездок уточните, как правильно оформить соответствующее заявление.

Учебный год завершится 23-24 мая 2025 года. Кроме выпускников 9-х и 11-х классов, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ, сообщает Вслух.ру.