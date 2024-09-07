"Лето в Аптекарском саду" завершили в Тобольске

Тоболяки приняли участие в ежегодном летнем проекте "Лето в Аптекарском саду". Всего за лето состоялось 103 события. Инициативные тоболяки приняли участие в создании итоговых продуктов проекта: сборника детских сказок и творческого квартирника.

За время работы состоялось три крупных мероприятия: фестиваль открытия летней площадки, семейный "Цветик-семицветик" и праздник в честь закрытия проекта.

На протяжении летнего периода, сообщества, лидеры и жители города проводили собственные мероприятия в Аптекарском саду при ресурсной, организационной и информационной поддержке команды мультицентра "Моя территория".

Экспертом по созданию книги стал руководитель литературной киностудии в Тобольске, автор детских книг Зульфия Стадник. Сборник посвящён Году семьи и атмосфере сада, он охватывает темы родовых ценностей, малой родины и духовных традиций. Книга состоит из 10 сказок от 9 авторов, сообщает КП-Тюмень.

Творческий квартирник создала основатель фестиваля "Музсходка" Сюзанна Иванова. Проект объединил молодых исполнителей. Они выступили с авторским материалом и каверами на известную музыку. По итогам двое тоболяков получили возможность присоединиться к Международной лаборатории для музыкантов M'uzLab без специального отбора — Дейнеко Эльмира и Гарифуллин Дамир.

— Проект направлен на создание альтернативной точки для тихого совместного досуга, отдыха и общения горожан, а также на развитие культуры добрососедства, формирование традиционных семейных ценностей. Уверена, все продукты площадки будут востребованы у жителей Тобольска, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.