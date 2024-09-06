Московская студентка из Тюмени прошла в финал конкурса "Билет в Арктику"

Более 250 000 человек участвовали во всероссийском конкурсе "Билет в Арктику", более 2 500 успешно справились с тестированием и были допущены к решению индустриального кейса. Эксперты отобрали 20 финалистов — авторов наиболее инновационных решений для развития Арктики. Одна из них — студентка Московского физико-технического института из Тюмени Анна Комлева.

Финалисты представят свои проекты 11 сентября в Павильоне "Атом" на ВДНХ, а 10 победителей отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Конкурс реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".