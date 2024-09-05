В Загородном саду Тюмени проведут День заводского гудка

В Загородном саду у фонтана сегодня, 5 сентября, в 12 часов начнется праздник "День заводского гудка".

""День заводского гудка" стал доброй традицией, которая вносит достойную лепту в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он проходит в нашем городе третий год, инициатором этого праздника стал наш земляк — Геннадий Кириллович Иванов, автор идеи "Бессмертного полка". Когда-то заводские гудки звучали по всей стране, на больших и малых предприятиях, до шести раз в день: ими начинался и заканчивался рабочий день и обед. Теперь гудок рассказывает нам о тюменцах, восстанавливавших нашу страну после войны. Все они трудились на тюменских заводах и предприятиях", - отмечают в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.