В Загородном саду Тюмени проведут День заводского гудка

В Загородном саду у фонтана сегодня, 5 сентября, в 12 часов начнется праздник "День заводского гудка".
""День заводского гудка" стал доброй традицией, которая вносит достойную лепту в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он проходит в нашем городе третий год, инициатором этого праздника стал наш земляк — Геннадий Кириллович Иванов, автор идеи "Бессмертного полка". Когда-то заводские гудки звучали по всей стране, на больших и малых предприятиях, до шести раз в день: ими начинался и заканчивался рабочий день и обед. Теперь гудок рассказывает нам о тюменцах, восстанавливавших нашу страну после войны. Все они трудились на тюменских заводах и предприятиях", - отмечают в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.
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