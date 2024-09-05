В парке "Россия – Моя история" начинается новый сезон "Билета в будущее"

Новый сезон федерального проекта "Билет в будущее" стартует 9 сентября в историческом парке "Россия – Моя история" и продлится до конца октября.

Ученики 6–11 классов узнают о разных профессиях индустриальной, творческой, спортивной направленности. А главное, смогут попробовать себя в этих профессиях, выполняя практические задания. Так, например, будущим айтишникам нужно верно распределить обязанности разных специалистов, таких как DevOps-инженер или Front-End разработчик, а потенциальным профессионалам культурной сферы — разделить задачи музеев и аукционов.

Узнать подробности или записаться на мероприятия можно по телефону +7(3452) 68-11-11.