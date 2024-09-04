День здравоохранения начинается в Тюмени у инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!"

На выставке "Тюменская область, я люблю тебя!" сегодня День здравоохранения. С 13 до 20 часов тюменцы и гости города смогут пройти медицинские обследования, побывать на консультаций у врачей, вступить в регистр доноров костного мозга и не только, сообщает региональный депздрав.

В программе с 13 до 19 часов мастер-классы по скандинавской ходьбе,практикум от психолога по техникам антистресса и по дыхательной гимнастике, по использованию микрозелени в рационе. С13 до 16 часов - к онсультации детского нарколога Н. В. Михайловской. В 14:00 практикум от психолога.

С 13 до 20 часов будут работать донор-мобиль службы крови, палатка здоровья, ЭКГ-кресло. Можно будет измерить артериального давление и получить консультацию терапевта, провести оценку дыхательной системы, проконсультироваться у врача по репродуктивному здоровью. Подробности по другим активностям здесь.